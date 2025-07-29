Общество

Порядка 250 человек смогут пользоваться интернетом благодаря новой вышке в псковской деревне Адворицы

Вышку сотовой связи оператора МТС, установленную в деревне Адворицы, посетил губернатор Псковской области в рамках контрольного выезда по Псковскому району 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совместно с главой Псковского района Натальей Федоровой губернатор проконтролировал исполнение своего поручения, которое было дано во время прямой линии 9 декабря 2024 года.

«150 пользователей стабильно подключаются к этой вышке», - сказала директор филиала ПАО «МТС» в Пскове Ольга Рябченко.

Скорость 50 мегабит, уточнил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«В целом покрытие позволит пользоваться интернетом порядка 250 людям», - добавил он.

Другие операторы также смогут подключиться к этой вышке, дополнила Ольга Рябченко.

«Эта вышка будет огромным подспорьем для учебы и работы жителей», - заметила Наталья Федорова.

В 2022 году для Псковской области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» была установлена квота 10 населенных пунктов для обеспечения услугами связи.

Деревня Адворицы по итогам голосования заняла 10-е место (проголосовало 169 человек).

По итогам проверки наличия связи в 2022 году в деревне Адворицы было установлено, что там присутствуют услуги голосовой связи, нестабильное покрытие мобильным интернетом, в связи с чем деревня Адворицы была исключена из проекта УЦН.

Принимая во внимание тот факт, что Адворицы является крупным населенным пунктом, жителям которого необходимо обеспечение услугами качественной связи и мобильного интернета, правительство Псковской области совместно с ПАО «МТС» 23 июня установило и запустило вышку мобильной связи в Адворицах с учетом предоставления оператору связи областных льгот, предусмотренных в рамках закона Псковской области от 29.12.2020 № 2141-ОЗ «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области».