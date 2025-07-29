Общество

Сквер в псковской деревне Неелово-1 готов на 98%

Сквер напротив дома №3 на улице Новой в деревне Неелово-1 (1-я очередь)» посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда по Псковскому району 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Работаем совместно. Мы тоже в этом проекте участвовали. Очень рады, что у нас есть такая возможность. Раньше нас беспокоило в том числе водоотведение, здесь скапливалась вода после дождей, сейчас и его удалось хорошо сделать», - сказала директор Моглинской школы Елена Иванова.

Глава Псковского района Наталья Федорова уточнила, что на данной территории будет и футбольная, и баскетбольная площадки.

«На площадке организуют хорошее освещение», - добавила глава района.

На благоустройство указанной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году выделено финансирование в объеме 8,219 млн рублей (8,129 млн рублей – средства федерального бюджета, 0,082 млн рублей – средства областного бюджета, 0,008 млн рублей – средства местного бюджета).

Предусмотрены расчистка территории, устройство мини-футбольного поля и волейбольно-баскетбольной площадки, установка бортовых камней, устройство полиуретанового покрытия, газонов, ограждения территории, установка МАФ и скамеек.

Готовность объекта – 98%. Ведутся работы по устройству покрытия спортивной площадки и разметки.