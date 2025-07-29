Общество

План по лесовосстановлению в Псковской области выполнен на 115%

Несмотря на то, что сезон посадки леса осложнён обильными осадками, план по искусственному лесовосстановлению на 2025 год по Псковской области выполнен с превышением, 115%, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области / Telegram

Посадка лесных культур произведена на площади 2 262,97 га и будет продолжена в осенний период. Для сохранения молодых елей и сосны важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесу, а также при заготовке почек и шишек оставлять нетронутой верхушечную почку растения.

«Лес — это не только собственность Российской Федерации, но и наше общее богатство, которое мы передадим своим детям. Чистота и безопасность в лесу зависит от каждого их нас», — подчеркнули в министерстве.

Министерство природных ресурсов и экологии благодарит неравнодушных граждан, помогающих поддерживать чистоту в лесах.