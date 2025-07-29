Общество

Проект «Территория добра» прошёл в Псковской области

Проект «Территория добра», который реализовывался с августа 2024 года на территории города Опочка, подошёл к концу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском детском фонде.

Фотографии: Псковский детский фонд

Автором проекта стала координатор программ Псковского областного отделения российского детского фонда Кристина Елецкая. Проект стал победителем конкурса для физических лиц и получил поддержку от Росмолодёжь.Гранты в размере 357 280 рублей.

Благодаря грантовым средствам в Опочке появился оборудованный пункт выдачи благотворительной помощи, куда за поддержкой обращаются малообеспеченные семьи с детьми и семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида. Пункт стабильно работает два раза в неделю: вторник и пятница с 09:30 до 15:30.

Помещение для пункта выдачи на безвозмездной основе выделила администрация Опочецкого района. Силами Детского фонда в помещении был сделан ремонт, а на средства гранта были закуплены стеллажи, контейнеры, вешалки для организации хранения и выдачи вещевой помощи, а также раскладные столы и стулья для проведения массовых мероприятий. Это значительно преобразило внешний вид пункта выдачи и сделало процесс оказания помощи для семей намного комфортнее.

Для информирования населения о работе пункта выдачи и мероприятиях, которые в нём проходят, было создано сообщество в социальной сети. В группе регулярно размещается полезная информация для семей с детьми: изменения в законодательстве, меры поддержки, вакансии или анонсы событий на территории Опочецкого района.

Помимо этого, для информирования целевой аудитории проекта о возможности получить стороннюю поддержку в благотворительных организациях Опочки и Пскова были разработаны информационные листовки. В них собраны контакты организаций, поддерживающих семьи с детьми.

Стабильную работу пункта выдачи обеспечивала целая команда волонтёров. Большая часть из них – студенты местного индустриально-педагогического колледжа. Ребята чувствовали в себе необходимость помогать другим, делать добрые дела. И «Территория добра» стала для них местом, где они могут реализовать свой потенциал, проявить свои способности, пообщаться и обсудить свои инициативы.

На протяжении года на базе пункта выдачи добровольцы проекта проводили развлекательные мероприятия для детей: квесты, творческие мастер-классы, танцевальные флешмобы, конкурсы. Дети с удовольствием принимали участие в мероприятиях, а родители радовались разнообразию досуга для ребят.

Помимо этого, было организовано два больших мероприятия. К Новому году была оформлена фотозона, где Дед Мороз вручал сладкие подарки детям, а родители могли сделать памятные фото. А ко Дню защиты детей команда проекта вместе с добровольцами присоединилась к городскому празднику: провели мастер-класс по изготовлению значков и магнитов с любым дизайном, организовали фотозону с ростовой куклой Уточки и привезли в гости к детям хвостатых волонтёров из клуба «Счастливые пёсы» под руководством Елены Балыковой.

В рамках проекта велась активная работа и с родителями. Было организовано несколько коллективных встреч с психологом на разные темы: ассертивность, подростковый возраст, поиск ресурсов. Для родителей такие встречи стали настоящей отдушиной в рутинном ритме работы, заботы о детях и бытовых проблем.

«После бесед становится спокойнее на душе, мысли перестают путаться, становится понятнее, как действовать в той или иной ситуации», - отмечали участницы встреч с психологом.

Помимо этого, за время проекта было организовано несколько доставок вещевой помощи в пункт выдачи: от Детского фонда и коллег из благотворительного фонда «Второе дыхание» (Москва). Это весомая помощь для семей, оказавшихся в кризисной ситуации. Благодаря такой поддержке девчонки и мальчишки могут пойти в школу или детский сад в современной одежде и обуви, они с удовольствием играют в игрушки и читают книжки, которые передают для них неравнодушные люди.

После доставок грузов помощи в пункте выдачи организовывались массовые выдачи одежды и обуви. Это формат мероприятия, когда за один день поддержку могут получить несколько десятков семей, выбрав подходящую одежду и обувь для своих детей.

Всего в проекте приняло участие порядка 670 человек:

это родители и дети, которые получали поддержку в фонде, приходили на мероприятия, участвовали в конкурсах,

это партнёры и благотворители, которые передавали помощь для семей Опочецкого района, помогали в организации мероприятий,

это добровольцы проекта, которые помогали оборудовать пункт выдачи, организовали и проводили мероприятия, участвовали в погрузках и разгрузках помощи, обеспечивали работу пункта выдачи и взаимодействие с благополучателями.

Завершающим мероприятием проекта стало награждение самых активных добровольцев проекта. Волонтёрам вручили памятные дипломы и полезные подарки: блокноты и флешки для учёбы, бутылки для воды.

«Очень здорово, что ребята смогли так ярко проявить себя в волонтёрской деятельности! Десятки добрых дел, сотни детских улыбок и море положительных эмоций как для детей и родителей, так и для волонтёров. Уверена, что волонтёры станут положительным примером для подрастающего поколения», – отметила руководитель проекта «Территория добра» Кристина Елецкая.

Также на встрече с волонтёрами обсудили итоги проекта и поговорили про перспективы развития пункта выдачи. Добровольцы выразили готовность и дальше помогать в работе пункта выдачи, поделились своими идеями для будущих мероприятий. Поэтому «Территория добра» продолжит свою работу и по завершению проекта.