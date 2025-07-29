Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Псков Летние террасы
Господин Рейтингомер
Легким десертам — легкая сметана
Бизнес В Великих Луках
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
Плюсы РКО в банке ПСБ
Вакансии в «Россетях»
Мошенники под видом операторов
город благодарен ТОСам
Баня «Гельдт» Открывается 1 августа
Задержание ректора ПсковГУ
Лев в клетке
 
 
 
ещё Общество 29.07.2025 09:300 Незаменимая и незабываемая: ученики и коллеги вспоминают Ингу Лабутину 30.07.2025 14:320 Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Псковской области на этой неделе 30.07.2025 14:300 Жители Пскова подружились с ИИ-компаньонами — аналитики 30.07.2025 13:500 Росстандарт поддержал дополнительные требования к маркировке вейпов 30.07.2025 13:340 Дети заинтересованы в экоуроках — псковский эковолонтер 30.07.2025 13:250 Почти 40 тонн вишни уничтожат из-за опасного заболевания на складе в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 24.07.2025 10:042 Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян 23.07.2025 10:031 Поползновения в трусы 27.07.2025 08:204 Шесть БПЛА сбили в Псковской области 29.07.2025 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 24.07.2025 17:070 Девушка утонула на псковском пляже
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 40 тонн вишни уничтожат из-за опасного заболевания на складе в Псковской области

30.07.2025 13:25|ПсковКомментариев: 0

Почти 40 тонн молдавской вишни будут уничтожены под контролем управления Россельхознадзора из-за обнаружения опасного заболевания ягод, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фотографии: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, должностными лицами управления Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле двух импортных партий свежей вишни общим весом 39,7 тонны были обнаружены признаки заражения продукции опасным карантинным объектом. Груз следовал из Республики Молдова в подмосковный город Чехов.

Были проведены лабораторные исследования, по результатам которых в косточковых плодах подтверждено наличие возбудителя опасного карантинного заболевания — бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola (Winter) Honey).

В целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза ввоз продукции запрещен. Ягоды подлежат уничтожению.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 95 человек
30.07.2025, 14:410 Ветераны СВО могут бесплатно научиться востребованной профессии 30.07.2025, 14:320 Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Псковской области на этой неделе 30.07.2025, 14:300 Жители Пскова подружились с ИИ-компаньонами — аналитики 30.07.2025, 14:190 «Арбузный старт» анонсировали организаторы забегов в Пскове
30.07.2025, 14:160 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 30.07.2025, 14:080 Псковский «Магеллан» оспаривает исключение павильона из списка разрешенных торговых мест 30.07.2025, 13:550 За долги по алиментам россиянина лишили квартиры и земельного участка 30.07.2025, 13:540 Главное, чтобы кандидатами были ответственные люди — Андрей Козлов
30.07.2025, 13:500 Росстандарт поддержал дополнительные требования к маркировке вейпов 30.07.2025, 13:370 Наталья Федорова: Благоустройство у Адворицкого ДК — это заслуга ТОС 30.07.2025, 13:340 Дети заинтересованы в экоуроках — псковский эковолонтер 30.07.2025, 13:320 Обмерные работы производят в усадьбе Строгановых в порховской деревне Волышово
30.07.2025, 13:250 Почти 40 тонн вишни уничтожат из-за опасного заболевания на складе в Псковской области 30.07.2025, 13:180 Проект «Территория добра» прошёл в Псковской области 30.07.2025, 13:080 Для студентов в туриндустрии в 2025 году выделят более 80 тысяч бюджетных мест 30.07.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция «круглого стола»: итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025
30.07.2025, 12:550 15 лет может получить пскович за сбыт наркотиков в значительном размере 30.07.2025, 12:520 РКН ограничил доступ к сервису Speedtest 30.07.2025, 12:460 Гости праздника «Воевода Шуйский» смогут представить себя в роли подьячих приказной избы 30.07.2025, 12:340 Псковичей приглашают посетить экскурсию по следам воинской доблести в День ВДВ
30.07.2025, 12:310 Иногда приходится доказывать детям свою правоту – псковская экоактивистка 30.07.2025, 12:280 План по лесовосстановлению в Псковской области выполнен на 115% 30.07.2025, 12:210 Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона 30.07.2025, 12:140 Порядка 250 человек смогут пользоваться интернетом благодаря новой вышке в псковской деревне Адворицы
30.07.2025, 12:090 Прокуроры выявили около 500 коррупционных нарушений в Псковской области за полгода 30.07.2025, 12:040 Власти Петербурга объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары 30.07.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Школьное экологическое волонтерство в Острове 30.07.2025, 11:530 Сотрудники МЧС «спасли» культурные ценности Псковского музея-заповедника 
30.07.2025, 11:490 Фестиваль «Наше море» не состоится в этом году в Гдове 30.07.2025, 11:450 T1 Интеграция получила статус золотого партнера компании Eltex 30.07.2025, 11:400 Подрядчик приступает к работам на общественной территории в псковской Середке 30.07.2025, 11:370 Бастрыкин поручил провести проверку ненадлежащего электроснабжения в Плюсском округе
30.07.2025, 11:360 Псковский музей подготовил новые абонементы для школьников и студентов 30.07.2025, 11:300 Сквер в псковской деревне Неелово-1 готов на 98% 30.07.2025, 11:270 Круглый стол: итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025 30.07.2025, 11:190 21% псковичей при отсутствии работы в первую очередь отправились бы путешествовать — опрос
30.07.2025, 11:120 Верховный суд освободил инвалида II группы от долга по алиментам 30.07.2025, 11:010 «Экосреда»: Школьное экологическое волонтерство в Острове 30.07.2025, 10:560 Двор в псковской деревне Писковичи благоустроили благодаря активным жителям 30.07.2025, 10:430 Доклад главы Великих Лук заслушают на очередном заседании гордумы 1 августа
30.07.2025, 10:410 Управление Росгвардии приглашает жителей Пскова на службу в ОМОН «Кром» 30.07.2025, 10:240 Сажа в дымоходе горела в бежаницкой деревне Аксеново 30.07.2025, 10:240 Участвовавшим в нападении на 6-ю роту двум бандитам назначили 14 и 17 лет колонии 30.07.2025, 10:210 В псковской агрофирме «Победа» за полгода собрали 200 тонн томатов
30.07.2025, 10:110 Бывшего сотрудника Псковской таможни будут судить за получение крупной взятки 30.07.2025, 10:090 Наталья Юрченко о депутатских выездах и успешном диалоге жителей и властей 30.07.2025, 09:560 Продлен прием заявок на всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» 30.07.2025, 09:480 Тягач Volvo загорелся в островской деревне Задорожье
30.07.2025, 09:420 Каменная сиротка 30.07.2025, 09:320 Мужчина погиб при пожаре в Невеле 30.07.2025, 09:150 В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату 30.07.2025, 09:000 Количество пользователей видеосервисов в РФ увеличилось на 45%
30.07.2025, 08:400 Штрафы за загрязнение водоемов увеличат вдвое 30.07.2025, 08:000 Депутат Госдумы предложил ввести отпуск для отцов при рождении ребенка 30.07.2025, 07:300 Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек 30.07.2025, 07:000 Международный день дружбы отмечают 30 июля
30.07.2025, 00:180 Новое структурное подразделение открыли в инфекционной больнице в Пскове 29.07.2025, 22:000 Как выбрать импланты для идеальной груди, рассказал пластический хирург 29.07.2025, 21:400 ЦБ: количество жалоб граждан на банки в I полугодии выросло на 28,6% 29.07.2025, 21:200 «Деловая Россия» и министерство экономического развития Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
29.07.2025, 21:000 Госфильмофонд запустил первый в России архивный телеканал 29.07.2025, 20:400 Артисты балета из Большого театра Республики Беларусь дадут концерт в «Михайловском» 29.07.2025, 20:200 Андрей Михеев: Мы никогда не сомневались в компетенции «Деловой России» 29.07.2025, 20:000 Новые окна установили в великолукской женской консультации
29.07.2025, 19:400 Пенсионера с инвалидностью по слуху продолжают искать в Стругокрасненском округе 29.07.2025, 19:250 Офис «Деловой России» открыли в Пскове 29.07.2025, 19:200 Суд в Москве оштрафовал Zoom на почти 80 млн рублей 29.07.2025, 19:000 Преподаватель дирижирования Виктор Чеченков скончался на 81 году жизни в Пскове
29.07.2025, 18:420 Организации Псковского региона приглашаются к участию в конкурсе «Лидеры в интересах женщин – 2025» 29.07.2025, 18:220 Стали известны подробности инцидента со сгоревшим грузовиком на трассе Р-23 «Псков» 29.07.2025, 18:200 «Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах. ВИДЕО 29.07.2025, 18:000 Принудительное лечение назначил суд великолучанину за общественно-опасные деяния
29.07.2025, 17:550 Суд удовлетворил требование банка о взыскании кредитной задолженности с великолукского наследника 29.07.2025, 17:510 Артур Гайдук: Будут нормальные зарплаты у медиков — они перестанут уходить в частные клиники 29.07.2025, 17:423 Реплика Константина Калиниченко: Почему Пскову нужен стриптиз-клуб 29.07.2025, 17:390 Более 115 млн рублей привлекла Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru