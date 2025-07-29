Общество

Почти 40 тонн вишни уничтожат из-за опасного заболевания на складе в Псковской области

Почти 40 тонн молдавской вишни будут уничтожены под контролем управления Россельхознадзора из-за обнаружения опасного заболевания ягод, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фотографии: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, должностными лицами управления Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле двух импортных партий свежей вишни общим весом 39,7 тонны были обнаружены признаки заражения продукции опасным карантинным объектом. Груз следовал из Республики Молдова в подмосковный город Чехов.

Были проведены лабораторные исследования, по результатам которых в косточковых плодах подтверждено наличие возбудителя опасного карантинного заболевания — бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola (Winter) Honey).

В целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза ввоз продукции запрещен. Ягоды подлежат уничтожению.