Общество

Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Псковской области на этой неделе

Переменчивая погода ожидается на территории Псковской области в эти выходные, 2 и 3 августа. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем сегодня, 30 июля, погоду преимущественно без осадков и в воскресенье, а в пятницу и в субботу дожди пройдут на большей части территории Псковской области, в отдельных районах – с ливнями», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что в ряде районов пройдут дожди с грозами.