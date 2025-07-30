Общество

Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе

Врач-терапевт Порховской межрайонной больницы Денис Лиллосон скончался 29 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

«Денис Юрьевич был настоящим профессионалом своего дела, отдавшим годы своей жизни заботе о здоровье пациентов Порховского муниципального образования. Его знания, умение находить подход к каждому, искреннее желание помочь сделали его незаменимым человеком в медицинской команде больницы. Он не только лечил болезни, но и поддерживал морально, вдохновляя окружающих на выздоровление», - сообщили в министерстве.

Министерство здравоохранения Псковской области выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам Дениса Лиллосона.

Отпевание состоится завтра, 31 июля, в 11.00 в Свято-Троицком кафедральном соборе, по адресу: Псков, улица Кремль, 2/1.