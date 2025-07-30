Общество

Псковский бронировщик труб-стропальщик Сергей Борисов победил в конкурсе «Лучший по профессии»

В псковском кадровом центре «Работа России» завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». В конкурсе приняли участие жители Псковской области, переобучившиеся по рабочей профессии и стремящиеся к профессиональному росту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В конкурсе приняло участие шесть специалистов из Пскова и Великих Лук, каждый из которых продемонстрировал свои знания и навыки в различных номинациях.

Победителем конкурса стал бронировщик труб-стропальщик группы компаний «СКТ — Сервис» Сергей Борисов. Он выиграл главный приз в 50 тысяч рублей и теперь будет представлять Псковскую область на федеральном этапе соревнования. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением завода «ЗЭТО» Сергей Березин занял второе место и получил приз в 30 тысяч рублей. Третье место и приз 15 тысяч рублей получил участник СВО, водитель погрузчика-стропольщик завода «Титан-Полимер» Алексей Щемелинин.

В рамках мероприятия прошла лекция, на которой психолог кадрового центра рассказал о проблемах выгорания, его симптомах и причинах. Уделили внимание рекомендациям по профилактике, среди которых – организация рабочего времени и методы эмоциональной разгрузки. Теорию проиллюстрировали примеры из практики, что помогло участникам лучше усвоить материал. Лекция завершилась обсуждением, в ходе которого участники задали вопросы и прошли тестирование для закрепления знаний.

Конкурс «Лучший по профессии» прошел на базе кадрового центра «Работа России» и организован Центром занятости Псковской области при поддержке правительства региона. С 2025 года он проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Генеральным партнером конкурса выступает Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».