Общество

Как сберечь здоровье и спасти отдых на природе, рассказал ароматерапевт

Лето, пикники, прогулки на природе и — к сожалению — риск встретиться с пчелами или осами. Их укусы часто вызывают боль, сильное жжение, отек, покраснение и воспаление кожи. Как быстро облегчить состояние и ускорить заживление натуральными средствами, рассказала психолог и ароматерапевт Алиса Решетникова.

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«Жалящие насекомые впрыскивают под кожу соединения, которые вызывают быстрое развитие воспалительной реакции: отёк, боль, зуд, иногда даже аллергические проявления. Очень важно оказать первую помощь вовремя, чтобы минимизировать неприятные ощущения», - заметила Алиса Решетникова.

Какие эфирные масла помогут при укусах?

Из арсенала ароматерапии наиболее эффективны следующие эфирные масла:

Копайба

Когда применять: сразу после укуса.

Действие: обладает выраженным противовоспалительным и обезболивающим эффектом, быстро уменьшает жжение и покраснение, успокаивает кожу.

«Копайба – мой личный must-have в аптечке! Нанесение нескольких капель масла копайбы на свежий укус заметно облегчает боль в первые минуты, и предотвращает развитие сильного отека», — поделилась эксперт.

Лаванда

Когда использовать: после первичной обработки копайбой, на этапе заживления.

Действие: снимает раздражение, предотвращает инфицирование, ускоряет восстановление тканей.

Чайное дерево

Действие натуральный антисептик, дезинфицирует место укуса, уменьшает воспаление и риск осложнений.

Мята перечная

Действие: охлаждает, уменьшает зуд и припухлость, приносит ощущение свежести.

Как правильно применять эфирные масла после укуса?

Сразу после укуса – нанесите 1-2 капли масла копайбы в чистом виде. Дальнейший уход — разведите 1-2 капли эфирного масла (лаванда, чайное дерево, мята) в 1 ч. л. базового масла (например, кокосового, оливкового, миндального) или используйте в чистом виде (если нет чувствительности кожи). Частота использования – наносите смесь/масло на место укуса 2–3 раза в день до полного исчезновения симптомов. Компресс — добавьте 1 каплю масла в холодный компресс для быстрого снятия отека.

«Если укус пришёлся на область рта или горла, либо появились признаки сильной аллергической реакции (отёк дыхательных путей, одышка, головокружение), немедленно обращайтесь за медицинской помощью!» — подчеркивает Алиса Решетникова.

Эфирные масла: природная помощь без вреда

Компетентное использование натуральных эфирных масел позволяет быстро облегчить дискомфорт, предотвратить инфицирование и ускорить заживление после укуса пчелы или осы. Однако всегда нужно учитывать индивидуальную чувствительность и не забывать про базовые меры предосторожности, пишет RuNews24.ru.