Как сберечь здоровье и спасти отдых на природе, рассказал ароматерапевт 

Лето, пикники, прогулки на природе и — к сожалению — риск встретиться с пчелами или осами. Их укусы часто вызывают боль, сильное жжение, отек, покраснение и воспаление кожи. Как быстро облегчить состояние и ускорить заживление натуральными средствами, рассказала психолог и ароматерапевт Алиса Решетникова.
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«Жалящие насекомые впрыскивают под кожу соединения, которые вызывают быстрое развитие воспалительной реакции: отёк, боль, зуд, иногда даже аллергические проявления. Очень важно оказать первую помощь вовремя, чтобы минимизировать неприятные ощущения», - заметила Алиса Решетникова.
Какие эфирные масла помогут при укусах?
Из арсенала ароматерапии наиболее эффективны следующие эфирные масла:
Когда применять: сразу после укуса.
Действие: обладает выраженным противовоспалительным и обезболивающим эффектом, быстро уменьшает жжение и покраснение, успокаивает кожу.
«Копайба – мой личный must-have в аптечке! Нанесение нескольких капель масла копайбы на свежий укус заметно облегчает боль в первые минуты, и предотвращает развитие сильного отека», — поделилась эксперт.
Когда использовать: после первичной обработки копайбой, на этапе заживления.
Действие: снимает раздражение, предотвращает инфицирование, ускоряет восстановление тканей.
Действие натуральный антисептик, дезинфицирует место укуса, уменьшает воспаление и риск осложнений.
Действие: охлаждает, уменьшает зуд и припухлость, приносит ощущение свежести.
Как правильно применять эфирные масла после укуса?
Эфирные масла: природная помощь без вреда
Компетентное использование натуральных эфирных масел позволяет быстро облегчить дискомфорт, предотвратить инфицирование и ускорить заживление после укуса пчелы или осы. Однако всегда нужно учитывать индивидуальную чувствительность и не забывать про базовые меры предосторожности, пишет RuNews24.ru.