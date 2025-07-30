Общество

В мае реальные зарплаты в России выросли на 4,2%

Рост реальных зарплат в России в мае замедлился до 4,2% в годовом выражении с 4,6% в апреле, следует из доклада Росстата.

Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По итогам января-мая текущего года реальные зарплаты выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в мае составила 99 422 рубля, увеличившись на 14,5%по сравнению с маем прошлого года.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в РФ в реальном выражении по итогам 2025 года вырастут на 6,8%.