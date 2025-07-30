Общество

10% работающих псковичей при выходе из отпуска принимают успокоительные — опрос

Как псковичи борются с постотпускным стрессом? 28% возвращаются домой за 1—2 дня до выхода на работу, 19% в первый рабочий день берутся за более простые задачи, а 17% стараются выспаться и не перегружать себя. 10% горожан прибегают к успокоительным средствам. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результата опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане, а также представители предприятий и организаций из Пскова.

Некоторые респонденты делятся своими способами адаптации: «Я стараюсь планировать отпуск так, чтобы выходить на работу в середине недели, а не в понедельник»; «Иногда я частично работаю в последние дни отпуска, чтобы уменьшить нагрузку после возвращения».

Женщины чаще мужчин предпочитают вернуться из отпуска заранее, а представители сильного пола чаще ничего не предпринимают. Мужчины также чаще утверждают, что не испытывают стресса и возвращаются на работу отдохнувшими и полными сил.

Горожане старше 45 лет демонстрируют большую стрессоустойчивость к подобным ситуациям, чем те, кто моложе (43%). Среди молодежи до 35 лет не испытывают нервозности в первые дни после выхода из отпуска 36%, а среди участников опроса в возрасте от 35 до 45 лет — 33%. Борясь со стрессом, молодые сотрудники чаще выбирают простые задачи в первый день (23%), а среди работников от 35 до 45 лет больше тех, кто использует медикаментозные средства (12%).

Респонденты с заработком от 100 тысяч рублей чаще тех, кто получает меньше, не испытывают неприятных ощущений при выходе на работу (46%).

Что касается работодателей, то каждый второй считает, что специальная адаптация после отпуска не нужна, тогда как 4 из 10 придерживаются противоположного. Однако на практике только 2% компаний действительно проводят какие-либо адаптационные мероприятия для вернувшихся из отпуска сотрудников.