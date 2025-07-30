Общество

Почти 500 детей из Псковской области пройдут патриотические смены «Время юных героев»

Почти 500 детей из Псковского региона в этом году примут участие в патриотических сменах «Время юных героев» от центра «Воин». Смены проходят на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка» в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала центра «Воин» в Псковской области

Всего с 2023 года в Псковской области летние военно-патриотические смены «Время юных героев» пройдут свыше 1,7 тысячи курсантов центра «Воин». В третьей смене примут участие почти 170 курсантов, продолжится она до 14 августа. В открытии принял участие директор центра «Воин» Дмитрий Шевченко.

«"Время юных героев" — это флагманская программа центра "Воин", которую мы реализуем уже третий год подряд в Псковской области. В этом году наши летние смены в Псковской области пройдут более 450 ребят. Уверен, что все курсанты получат полезные для жизни навыки и приобретут новых друзей», — отметил Дмитрий Шевченко.

В ходе смен «Время юных героев» под руководством опытных инструкторов центра «Воин» подростки получают военно-прикладные навыки — проходят огневую, тактическую, инженерную подготовку, изучают применение беспилотных систем, первую помощь и тактическую медицину, основы национальной безопасности России.

В программе летней смены — творческие патриотические мероприятия, активности, направленные на изучение отечественной истории, встречи с участниками СВО и общественными деятелями, просмотр художественных и документальных фильмов в рамках проекта «ВОИН.Кино» и другие мероприятия.

Филиал центра «Воин» в Псковской области начал свою работу в числе первых десяти в России в апреле 2023 года. С момента открытия и по текущий год через программы обучения прошло более 4,6 тысячи представителей молодежи, в том числе более 2 тысячи ожидается по итогам текущего года. При этом сразу пять техникумов в Псковской области предоставляют курсантам — выпускникам центра «Воин» дополнительные баллы к ЕГЭ. По 5 баллов — в политехническом, агротехническом колледжах и кооперативном техникуме, 3 балла — в медицинском колледже.