Общество

Буфет просят открыть в Палкинской средней школе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ремонт Палкинской средней школы в рамках рабочего выезда в район сегодня, 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фот здесь и далее: правительство Псковской области

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

«У нас учится 356 человек. В этом году ждем много первоклассников — 47. Основные работы ведутся на первом этаже, на 2–3 этажах они практически завершены», — рассказала исполняющая обязанности директора школы Мария Синькевич.

В образовательном учреждении будут обновлены фундамент, цоколь и отмостка, фасады, потолки, межэтажные перекрытия и полы, уже заменены окна и двери. Специалисты также проводят ремонт систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, пожаротушения, электромонтажные работы. Новый облик получит актовый зал, центр детских инициатив и медицинский кабинет.

После ремонта в образовательном учреждении появятся специализированные кабинеты для уроков физики и химии. Сейчас в них готовятся проводить заливку пола.

В ходе осмотра председатель Собрания депутатов Палкинского района Валентина Матвеева рассказала об обращении родителей о возможности открытия школьного буфета для удобства учащихся. Глава региона поддержал предложение и поручил проработать вопрос с предпринимателями.

В завершение Михаил Ведерников особое внимание обратил на соблюдение сроков и поручил держать ход работ на контроле.