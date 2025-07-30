Общество

Договориться с соседями о взаимном присмотре за жильем призвали псковских дачников

Для предупреждения краж из дачных домов и садоводческих товариществ, а также хищений сельхозпродукции полиция рекомендует жителям региона принять ряд профилактических мер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается без присмотра. Воры готовы похитить все подряд - оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. С земельных участков и со дворов дачных домов нередко исчезают металлические изделия, черный и цветной металлолом, строительные материалы.

«Полиция напоминает владельцам дачных участков о том, что необходимо принимать меры для технического укрепления своих жилищ. Так, если вы оставляете ценные вещи в дачных домах, определите наиболее уязвимые их места с точки зрения безопасности. Надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери. Если есть возможность - оборудуйте дом средствами видеофиксации. В случае потери ключей - срочно замените замки. Уезжая с дачи, не оставляйте открытыми окна и форточки. Договоритесь с соседями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас. Самые ценные вещи не следует оставлять в своих дачных постройках и в строящихся домах. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией», - рассказали в ведомстве.

Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подозрительным поведение незнакомцев на дачной территории - запишите номера автомашин, на которых они передвигаются, приметы этих лиц и незамедлительно проинформируйте ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 102, 112.

«Ведь совместными усилиями мы сможем не только предотвратить те или иные противоправные деяния, но и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к их совершению, а также вернуть похищенное имущество», - заключили в УМВД России по Псковской области.