Могут ли приставы зайти в квартиру без разрешения должника, ответили псковичам

Конституция РФ гарантирует неприкосновенность жилища (ст. 25), но в исключительных случаях судебные приставы-исполнители имеют право проникать в жилые и нежилые помещения без разрешения владельца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Согласно федеральным законам «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» и «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель вправе:
- входить в помещения, занимаемые должником или принадлежащие ему;
- производить осмотр и арест имущества должника;
- при необходимости – вскрывать двери.
Если жилье принадлежит третьим лицам, для проникновения потребуется судебное решение.
Войти в квартиру сотрудники службы могут, если одновременно соблюдены все эти условия:
- В отношении должника возбуждено исполнительное производство: долг подтвержден, должник не исполняет обязательства.
- Уведомление должника о времени и месте проведения вскрытия помещения.
- Время визита: с 6:00 до 22:00 в рабочие дни.
- Есть разрешение старшего судебного пристава. Исключение: исполнение документов о вселении взыскателя или выселении должника, при которых такого разрешения не требуется.
- Предложение открыть добровольно: перед вскрытием двери должнику должны дать шанс впустить сотрудников службы.
- Присутствие понятых: процедура проводится с участием двух свидетелей, которым разъясняют их права и обязанности.
- Составление акта: все действия оформляются документально.
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?