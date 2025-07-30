Шесть БПЛА сбили в Псковской области

Порховский терапевт скончался во время приема

Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе

Прощание с архитектором Андреем Лебедевым состоится 2 августа в Выбутах

В Локне и Великих Луках откроются две новые ветаптеки, аттестованные Россельхознадзором

Могут ли приставы зайти в квартиру без разрешения должника, ответили псковичам

Грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируют в Псковской области 1 августа

Шанс на солнечную и сухую погоду в августе очень большой – Тала Нещадимова

Шанс на солнечную и сухую погоду в августе очень большой – Тала Нещадимова

Общество

Могут ли приставы зайти в квартиру без разрешения должника, ответили псковичам

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Конституция РФ гарантирует неприкосновенность жилища (ст. 25), но в исключительных случаях судебные приставы-исполнители имеют право проникать в жилые и нежилые помещения без разрешения владельца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. Согласно федеральным законам «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» и «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель вправе: входить в помещения, занимаемые должником или принадлежащие ему;

производить осмотр и арест имущества должника;

при необходимости – вскрывать двери. Если жилье принадлежит третьим лицам, для проникновения потребуется судебное решение. Войти в квартиру сотрудники службы могут, если одновременно соблюдены все эти условия: В отношении должника возбуждено исполнительное производство: долг подтвержден, должник не исполняет обязательства.

Уведомление должника о времени и месте проведения вскрытия помещения.

Время визита: с 6:00 до 22:00 в рабочие дни.

Есть разрешение старшего судебного пристава. Исключение: исполнение документов о вселении взыскателя или выселении должника, при которых такого разрешения не требуется.

Предложение открыть добровольно: перед вскрытием двери должнику должны дать шанс впустить сотрудников службы.

Присутствие понятых: процедура проводится с участием двух свидетелей, которым разъясняют их права и обязанности.

Составление акта: все действия оформляются документально.