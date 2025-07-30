Общество

Псковские аграрии выбирают «цифру»

2025 год оказался для сферы сельского хозяйства тяжелее прошлого. На смену засушливому лету пришли почти непрекращающиеся дожди, что не могло не сказаться на урожайности. Однако, несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии из Псковской области с оптимизмом смотрят в будущее и готовятся к старту уборочных работ, результат которых во многом зависит не только от внешних факторов, но и от использования современных цифровых технологий.

Руководитель хозяйства «Агрорезерв», расположенного в Печорском муниципальном округе, Александр Громов честно признаётся: текущий год оказался сложнейшим в его практике ввиду обилия осадков. «Очень тяжелый, особенно по картофелю - одно поле вымокло абсолютно. Но, надеюсь, мы этот год всё-таки осилим, и он будет вполне результативным. Очень рассчитываем, что погода позволит начать уборку на этой неделе, у нас для этого всё готово», - поделился аграрий.

Помимо картофеля предприятие выращивает кормовую пшеницу и рапс. И даже в суровых погодных условиях старается увеличивать посевные площади, ежегодно вводя в севооборот порядка 10% новых земель.

Их освоение, обработка, посев и уборка урожая невозможны без современной и надёжной техники. «Агрорезерв» давно сотрудничает с известным брендом Ростсельмаш, агромашины отечественного производителя давно зарекомендовали себя и являются незаменимыми помощниками во время уборочной и посевной кампаний.

К примеру, зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus служит верой и правдой уже почти 10 лет. Руководитель хозяйства до сих пор помнит, насколько глубоко был впечатлен во время экскурсии на производство, которую посетил перед покупкой. Через три года автопарк предприятия пополнился ещё одним комбайном отечественного производителя, а накануне прошлого сезона был приобретен трактор Ростсельмаш 2400. Знакомство с техникой произошло в рамках одной из презентаций, которые регулярно проводит официальный дилер «Еврохимсервис».

«Вся техника на уровне, я могу её только похвалить. Кроме того, дилер всегда рядом, отзывчивый, запчасти привозят быстро, всё ремонтопригодно. Плюсом является и возможность приобретения техники в Росагролизинг: чтобы купить комбайн или трактор, нужно только желание. С моей точки зрения, как собственника, это достойные машины, а механизаторы отмечают комфорт и удобство. Электронное управление, всё само регулируется, есть климат-контроль, много голосовых помощников — это сильно упрощает работу механизаторов. Вспомните, каким тяжелым был их труд в советское время, сейчас человек гораздо меньше устаёт в течение рабочей смены», - подчеркнул наш собеседник.

Агромашины Ростсельмаш наполнены различными цифровыми разработками, которые облегчают работу в полях, способствуют повышению продуктивности труда и позволяют минимизировать потери при сборе урожая. Отдельно руководитель хозяйства отметил электронную систему РСМ Агротроник Пилот 1.0, которая позволяет управлять техникой в автоматическом режиме. Это не только удобство механизатора, но и возможность более точно, качественно проводить работы, увеличивать производительность, снижать расход топлива.

Александр Громов обратил внимание на важность применения подобных электронных систем в аграрной отрасли, которая трансформируется и уверенно переходит на «цифру».

«Сейчас сельское хозяйство совсем другое, как и другие сферы, оно развивается, не стоит на месте. Современная работа в полях - это практически полностью роботизированный процесс, используются новейшие методы и разработки. Трудозатраты механизатора при этом минимизируются, понятно, что он есть и нужен, но многое делает сама машина. Сегодня ключевую роль в эффективности и повышении производительности играют именно цифровые технологии и решения, за ними будущее», - подытожил аграрий.

Ульяна Лаблюк

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