Псковские аграрии выбирают «цифру»

2025 год оказался для сферы сельского хозяйства тяжелее прошлого. На смену засушливому лету пришли почти непрекращающиеся дожди, что не могло не сказаться на урожайности. Однако, несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии из Псковской области с оптимизмом смотрят в будущее и готовятся к старту уборочных работ, результат которых во многом зависит не только от внешних факторов, но и от использования современных цифровых технологий.
Руководитель хозяйства «Агрорезерв», расположенного в Печорском муниципальном округе, Александр Громов честно признаётся: текущий год оказался сложнейшим в его практике ввиду обилия осадков. «Очень тяжелый, особенно по картофелю - одно поле вымокло абсолютно. Но, надеюсь, мы этот год всё-таки осилим, и он будет вполне результативным. Очень рассчитываем, что погода позволит начать уборку на этой неделе, у нас для этого всё готово», - поделился аграрий.
Помимо картофеля предприятие выращивает кормовую пшеницу и рапс. И даже в суровых погодных условиях старается увеличивать посевные площади, ежегодно вводя в севооборот порядка 10% новых земель.
Их освоение, обработка, посев и уборка урожая невозможны без современной и надёжной техники. «Агрорезерв» давно сотрудничает с известным брендом Ростсельмаш, агромашины отечественного производителя давно зарекомендовали себя и являются незаменимыми помощниками во время уборочной и посевной кампаний.
К примеру, зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus служит верой и правдой уже почти 10 лет. Руководитель хозяйства до сих пор помнит, насколько глубоко был впечатлен во время экскурсии на производство, которую посетил перед покупкой. Через три года автопарк предприятия пополнился ещё одним комбайном отечественного производителя, а накануне прошлого сезона был приобретен трактор Ростсельмаш 2400. Знакомство с техникой произошло в рамках одной из презентаций, которые регулярно проводит официальный дилер «Еврохимсервис».
Александр Громов обратил внимание на важность применения подобных электронных систем в аграрной отрасли, которая трансформируется и уверенно переходит на «цифру».
«Сейчас сельское хозяйство совсем другое, как и другие сферы, оно развивается, не стоит на месте. Современная работа в полях - это практически полностью роботизированный процесс, используются новейшие методы и разработки. Трудозатраты механизатора при этом минимизируются, понятно, что он есть и нужен, но многое делает сама машина. Сегодня ключевую роль в эффективности и повышении производительности играют именно цифровые технологии и решения, за ними будущее», - подытожил аграрий.
Ульяна Лаблюк
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