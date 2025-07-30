Общество

Подать заявку на премию «Предприниматель года» могут псковичи до 1 октября

Псковских управленцев приглашают принять участие в премии «Предприниматель года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

В 2025 году премия проводится по 29 номинациям. Новыми выступают «Консалтинг», «Креативная индустрия», «СМИ», «Беспилотные системы», «Развитие внутреннего туризма». Имеется две специальные номинации «Прорыв года» и «Бизнес от сердца». «Прорыв года» вручается по предложению членов жюри. «Бизнес от сердца» является переходящей номинацией, а награда в виде алого сердца на мраморном пьедестале, изготовленная архитектором по индивидуальному заказу, ежегодно передается каждому новому победителю и уезжает в город победителя. Номинация учреждена партнером премии – основателем сети имидж-лаборатории «Персона» Игорем Стояновым.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта.

Основные цели премии:

Продвижение региональных брендов и продукции. Системная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) путём выявления и поощрения лучших практик.

«Псковская область как территория с развитой предпринимательской экосистемой, динамичным бизнесом, инновациями и яркими предпринимательскими инициативами сможет достойно представить свои достижения на всероссийском уровне в рамках XII Премии "Предприниматель года – 2025". Приглашаем псковичей принять участие в данном конкурсе!» – отметили в администрации.

Заявки принимаются до 1 октября 2025 года. Подать заявку возможно в режиме «онлайн» по ссылке.