Общество

Сотрудник завода «Титан-Полимер» стал бронзовым призером конкурса «Лучший по профессии»

Финал регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в спецноминации «Второй старт» (для переобучившихся по рабочим профессиям) завершился в Псковской области. Сотрудник завода «Титан-Полимер» стал бронзовым призером, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото: министерство труда и занятости Псковской области

В течение нескольких дней участники демонстрировали свои знания и мастерство, проходили теоретические и практические испытания. По итогам смотра бронзовым призером стал ветеран СВО, водитель погрузчика-стропальщик завода «Титан-Полимер» Алексей Щемелинин, который успешно продемонстрировал свои знания и высокий уровень профессиональной подготовки.

«Конкурс профессионального мастерства не только поддерживает престиж рабочих профессий, которые сегодня абсолютно востребованы на рынке труда, но и дает мощный стимул для развития системы подготовки кадров, в том числе молодежи. Его участники – настоящие профессионалы, и мы гордимся, что они выбрали работу на благо страны», - сказала министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.

«Мы уделяем особое внимание повышению престижа рабочих профессий на нашем предприятии, заинтересованности работников в повышении квалификации и мастерства. Поздравляем Алексея Щемелинина с победой и желаем ему дальнейших успехов не только в профессии, но и во всем, уверенно идти вперед и достигать поставленных целей», - отметила директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Ирина Бабенышева.

По поручению президента с 1 января 2025 года стартовал новый национальный проект «Кадры», и конкурс «Лучший по профессии» стал его неотъемлемой частью.