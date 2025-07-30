Общество

Вода в реке у псковского городского пляжа не отвечает требованиям СанПиН

Качество воды в реке Великая в районе городского пляжа Пскова на улице Красноармейская, по данным на 31 июля, не отвечает требованиям СанПиН, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Кроме данной точки, вода не отвечает требованием еще в реке Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки и в реке Великая в районе пляжа (район Овсище).

«Следовательно, указанные зоны рекреации непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управлением направлены в органы местного самоуправления муниципальных образований для ограничения эксплуатации зон рекреации», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем в соответствии со статьей 18 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения использования водного объекта.

На 31 июля выданы 16 санитарно-эпидемиологических заключений. Во избежание нарушения прав граждан на благоприятную среду обитания, управление Роспотребнадзора приняло решение об объявлении и направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес собственников восьми зон рекреаций.