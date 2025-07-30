Общество

Проект помощи участникам СВО «Время жить» стартует в Пскове

Всероссийский проект «Время жить», нацеленный на помощь участникам специальной военной операции, отроется в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

В рамках проекта волонтеры получат доступ в военные госпитали для помощи участникам специальной военной операции. «Время жить» уже стартовал в Санкт-Петербурге, в ближайшие дни откроется в Нижнем Новгороде, Пскове, Волгограде, Ульяновске, Хабаровске, Владивостоке.

Инициатива создания такого проекта появилась после встречи руководителя платформы Добро.рф, председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя Совета Ассоциации волонтерских центров и соорганизатора Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Артема Метелева с ветераном СВО Камилем Ижболдиным. Камиль Ижболдин сам прошел путь восстановления после ранения. По его словам, на этапе реабилитации бойцам особенно важны внимание и участие

«"Время жить" – про возвращение. Про поддержку. Про то, что своих мы не бросаем, даже когда бой позади», – подчеркнул Артем Метелев.

Волонтёры всегда были рядом с медиками, помогая ухаживать за бойцами, собирать финансовую помощь и организовывать их досуг. Проект «Время жить» сделает эту работу более систематической. Он не только предоставляет адресную помощь, но и помогает разобраться в мерах государственной поддержки, оказывает психологическую и юридическую помощь, а также позволяет общаться с теми, кто уже вернулся к полноценной жизни. Всё это направлено на поддержку и мотивацию бойцов.

Проект организован экосистемой Добро.рф совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, ВОД «Волонтеры-медики» и ВОД «Волонтеры культуры» при поддержке Минобороны России в рамках Года защитника Отечества.