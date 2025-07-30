Общество

Прощание с архитектором Андреем Лебедевым состоится 2 августа в Выбутах

Прощание с экс-председателем Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектором-реставратором Андреем Лебедевым состоится 2 августа, сообщается в группе «ЮНЕСКО Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Псков лишился ещё одного своего хранителя, а вместе с ним — и мы все... Не стало Андрея Михайловича Лебедева — архитектора-реставратора, знатока псковского зодчества. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Прощание состоится 2 августа в 13:00 в храме Ильи Пророка поселка Выбуты Псковского района.