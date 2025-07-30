Общество

Три водоёма в Псковской области признаны непригодными для купания

Управление Роспотребнадзора по Псковской области контролирует санитарно-эпидемиологическую безопасность пляжей, а также проводит мониторинг качества воды в водоемах области, используемых для рекреационных целей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

На 31.07.2025 г. качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям в:

- реке Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки;

- реке Великая в районе городского пляжа города Псков (улица Красноармейская);

- реке Великая в районе пляжа (район Овсище).

Следовательно, указанные зоны рекреации не пригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований Управлением направлены в органы местного самоуправления муниципальных образований, для ограничения эксплуатации зон рекреации.

Вместе с тем в соответствии со статьёй 18 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения использования водного объекта.

На 31.07.2025 выданы 16 санитарно-эпидемиологических заключений. Во избежание нарушения прав граждан на благоприятную среду обитания, управлением принято решение об объявлении и направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес собственников 8 зон рекреаций.