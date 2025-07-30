Общество

Мобильный пункт забора крови будет работать в Пскове 1 августа

мобильный пункт забора крови Псковской областной инфекционной клинической больницы будет работать у торгового центра Империал с 15.00 до 18.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фотография: министерство здравоохранения Псковской области

Тестирование на ВИЧ происходит бесплатно при наличии паспорта РФ. Это замечательная возможность для всех желающих пройти тестирование и получить ценную информацию о здоровье.

Кроме того в пункте будет предоставлена консультация специалиста, а также печатный информационный материал, который поможет лучше понять важность регулярного тестирования и профилактики.