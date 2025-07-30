Общество

Владимир Путин объявил благодарность директору водоканала Великих Лук Евгению Шумайлову

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность директору муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» города Великие Луки Евгению Шумайлову. Распоряжение «О поощрении» опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фотография: Евгений Шумайлов / ВКонтакте

Благодарность объявлена за достигнутые трудовые успехи.

Депутат Великолукской городской Думы Евгений Шумайлов начал свою трудовую деятельность в 1981 году энергетиком завода щелочных аккумуляторов.

С 1984 года работал инженером-энергетиком, энергетиком, главным инженером на различных предприятиях города.

С 2005 по 2009 год - директор МП «Водоканал» города Великие Луки.

С августа 2009 года - заместитель главы администрации города.