Общество

В Госдуме предложили ввести верификацию для врачей в интернете

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой и главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ввести обязательную верификацию для врачей в интернете.

В обращении отмечается, что в настоящее время онлайн-сфера медицинского консультирования представлена нерегулируемым инфобизнесом, который маскируется под профессиональную медицинскую деятельность, в связи с чем люди лишены возможности отличить дипломированного медицинского специалиста от мошенника.

«Я направил письмо министру здравоохранения, главам Росздравнадзора и Роскомнадзора с предложением ввести обязательную госверификацию для всех, кто онлайн называет себя врачом и дает советы (тем более за деньги)», — сказал Борис Чернышов РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы также предложил создать открытый реестр на «Госуслугах», где можно мгновенно проверить диплом, лицензию и специализацию врача. Согласно инициативе, успешную верификацию смогут пройти только врачи, имеющие практический стаж работы по специальности не менее одного года за последние пять лет, что обеспечит актуальность их знаний и реальный практический опыт.

По его мнению, необходимо также разработать требования по обязательному отображению знака верификации (специальной «галочки» или индикатора) на аккаунтах врачей, прошедших проверку, и ограничить или маркировать контент от лиц, представляющихся врачами, но не прошедших обязательную верификацию.

«Убеждён, что реализация данных мер значительно повысит прозрачность и безопасность сферы онлайн-медицины, защитит граждан от мошенничества и угроз здоровью, а также укрепит доверие к профессии врача и государственной системе здравоохранения», — отметил политик.