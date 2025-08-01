Общество

В 6 из 10 компаний Пскова установлены камеры видеонаблюдения — опрос

Каждый пятый работник, работающий под камерами, против такого контроля. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний и сотрудники офисов, где установлены камеры наблюдения.

В 6 из 10 компаний (62%) установлены камеры видеонаблюдения.

К камерам на работе большинство офисных сотрудников относится с пониманием: 31% — позитивно, у 42% их наличие не вызывает раздражения. При этом женщины чаще мужчин воспринимают наличие видеонаблюдения спокойно, а среди представителей сильного пола больше как положительных, так и отрицательных отзывов.

Негативно оценивает офисный видеоконтроль каждый пятый сотрудник, вынужденный трудиться под камерами (22%).