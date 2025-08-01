Общество

Борис Елкин: Можно оценить, насколько просторнее стало на улице Некрасова

Ремонт улицы Некрасова проходит для того, чтобы обезопасить псковичей и гостей города от опасных деревьев. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Наличие деревьев препятствует расширению тротуаров, которые уже перестали соответствовать требованиям ГОСТ. «И сейчас вы можете оценить, насколько просторнее стало на улице Некрасова», - заметил градоначальник.

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«К сожалению, большинство зеленых насаждений вдоль тротуаров представляют реальную опасность. Более 90% деревьев являются сухостойными, пораженными грибком или находятся в аварийном состоянии. Так, например, от Октябрьского проспекта до улицы Советской таких опасных деревьев насчитывается 13. Оставлять их нельзя – это прямой риск для людей, автомобилей и зданий. Но! Мы не просто убираем старые посадки, а высаживаем новые», – отметил Борис Елкин.

Возле здания правительства области уже появляются хвойные и лиственные молодые деревья, кустарники. Глава города отметил, что в ближайшем будущем появятся и цветы. По словам главы Пскова, их станет ещё больше, чем раньше.

«Да, изменения всегда вызывают споры. Но наша цель – не просто отремонтировать улицу, а сделать её безопасной, удобной и красивой», – заключил Борис Елкин.

Напомним, в Пскове продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года.

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В связи с ремонтом на улице Некрасова до 15 сентября ввели одностороннее движение.