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Общество

Администрация города Пскова напомнили адреса своих страниц в соцсетях

01.08.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

О событиях, происходящих в городе Пскове, а также за его пределами, можно узнать не только на официальном портале муниципального образования «Город Псков», но и на страницах популярных социальных сетей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова. 

Изображение: муниципальное образование «Город Псков»

В интернет-сообществах: ВКонтактеОдноклассники,  а также в мессенджере Telegram можно прочесть актуальную информацию в удобном и привычном для каждого гражданина формате, узнать об актуальных новостях, о деятельности администрации города Пскова, а также обсудить события в комментариях. 

Официальные страницы подведомственных учреждений администрации города Пскова также есть в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Псковская Лента Новостей
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