Общество

Администрация города Пскова напомнили адреса своих страниц в соцсетях

О событиях, происходящих в городе Пскове, а также за его пределами, можно узнать не только на официальном портале муниципального образования «Город Псков», но и на страницах популярных социальных сетей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Изображение: муниципальное образование «Город Псков»

В интернет-сообществах: ВКонтакте, Одноклассники, а также в мессенджере Telegram можно прочесть актуальную информацию в удобном и привычном для каждого гражданина формате, узнать об актуальных новостях, о деятельности администрации города Пскова, а также обсудить события в комментариях.

Официальные страницы подведомственных учреждений администрации города Пскова также есть в социальной сети «ВКонтакте».