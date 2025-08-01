«Летний vibe», «Битва талантов» и шоу мыльных пузырей ждут псковичей на выходных

Сразу несколько мероприятий ждут псковичей в торговых центрах города на выходных, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы праздников.
2 августа в 12.00 в торговом комплексе «Максимус» состоится мероприятие «Летний vibe».
В гостях у «Максимуса» будут финалисты и победители реалити-шоу «Битва талантов»:
Специальные гости - шоу «Баккара». Вход свободный.
2 августа в 15.00 в торговом комплексе «ПИК60» состоится шоу мыльных пузырей. Оно пройдет в центральном атриуме ТК «ПИК60».
«Приглашаем провести ближайшую субботу в атмосфере увлекательного семейного праздника в "ПИК60!" Занятие по душе найдется разным гостям комплекса - как взрослым, так и детям!» - отметили организаторы.
Вход на праздник бесплатный.
Помимо этого, концерт победителей фестиваля «Битва талантов» пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 2 августа.
«Эти уникальные номера можно пересматривать еще много раз, потому что они уникальные!» - подчеркнули организаторы.
Начало в 17.00. Вход свободный.