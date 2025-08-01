Общество

«Летний vibe», «Битва талантов» и шоу мыльных пузырей ждут псковичей на выходных

Сразу несколько мероприятий ждут псковичей в торговых центрах города на выходных, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы праздников.

2 августа в 12.00 в торговом комплексе «Максимус» состоится мероприятие «Летний vibe».

В гостях у «Максимуса» будут финалисты и победители реалити-шоу «Битва талантов»:

Владимир Шилов;

Алена Иванова;

Варвара Зарвигорова.

Специальные гости - шоу «Баккара». Вход свободный.

2 августа в 15.00 в торговом комплексе «ПИК60» состоится шоу мыльных пузырей. Оно пройдет в центральном атриуме ТК «ПИК60».

«Приглашаем провести ближайшую субботу в атмосфере увлекательного семейного праздника в "ПИК60!" Занятие по душе найдется разным гостям комплекса - как взрослым, так и детям!» - отметили организаторы.

Вход на праздник бесплатный.

Помимо этого, концерт победителей фестиваля «Битва талантов» пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 2 августа.

«Эти уникальные номера можно пересматривать еще много раз, потому что они уникальные!» - подчеркнули организаторы.

Начало в 17.00. Вход свободный.