Общество

Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» о востребованных профессиях АПК

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Люди труда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В нашем проекте мы продолжаем популяризировать рабочие профессии, рассказывать вам об образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование; о предприятиях, где можно приносить реальную пользу и получать достойную зарплату. Сегодня мы поговорим о профессиях, которые востребованы в агропромышленном комплексе нашего региона. Иными словами – в сельском хозяйстве. Гость студии - генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа» Виктор Гречин.

Каков спектр деятельности сельхозпредприятия? Есть ли там текучка кадров или основной состав – это устоявшиеся кадры? Люди каких специальностей сейчас требуются агрофирме? Почему молодежь неохотно идет в сельское хозяйство? Поможет ли создание агроклассов в школах решить проблему дефицита кадров в сфере АПК? Подробнее об этом - в эфире.