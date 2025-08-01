В Пскове демонтировали 14 самовольно размещенных информационных конструкций

Контрольное управление администрации города Пскова совместно со «Службой благоустройства города» 1 августа провели мероприятия по организации и осуществлению демонтажа информационных конструкций.
Фото и видео: Контрольное управление администрации города Пскова
Всего было демонтировано 14 самовольно размещенных информационных конструкций.
Демонтаж был проведен по адресам: улица Печорская, улица Первомайская, улица Белинского, улица Звездная, улица Советской Армии, Ленинградское шоссе, Крестовское шоссе, Военный Городок-3, улица Школьная.