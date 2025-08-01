Общество

«Люди труда»: Виктор Гречин о востребованных профессиях АПК Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Люди труда», которая вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 августа. В нашем проекте мы продолжаем популяризировать рабочие профессии, рассказывать вам об образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование; о предприятиях, где можно приносить реальную пользу и получать достойную зарплату. Сегодня мы поговорим о профессиях, которые востребованы в агропромышленном комплексе нашего региона. Иными словами – в сельском хозяйстве.

Гость студии - генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа» Виктор Гречин.

Каков спектр деятельности сельхозпредприятия? Есть ли там текучка кадров или основной состав – это устоявшиеся кадры? Люди каких специальностей сейчас требуются агрофирме? Почему молодежь неохотно идет в сельское хозяйство? Поможет ли создание агроклассов в школах решить проблему дефицита кадров в сфере АПК? Подробнее об этом - в эфире.

Ведущая - Любовь Кузнецова.