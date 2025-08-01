Общество

Торжественное награждение состоялось в годовщину образования Псковского района

98-ю годовщину образования сегодня, 1 августа, празднует Псковский район. В честь этого награждали памятными медалями жителей муниципального образования, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Псковская земля богата 1000-летней историей и народными традициями, красивейшими местами и памятниками культуры. Район-труженик и район-воин – это наша родная земля! Главное богатство муниципалитета – люди: талантливые, трудолюбивые, неравнодушные, сильные духом. Они создают крепкие семьи, трудовые династии – аграриев, военных, учителей, врачей – людей, которые живут и трудятся в родном районе. И еще одна важная составляющая – поступательное развитие. Оно невозможно без друзей и партнеров, поэтому на наш праздник мы пригласили представителей из породненных муниципалитетов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации», - рассказала Наталья Федорова.

Добрые слова поздравлений и пожеланий развития и процветания Псковскому району и его жителям прозвучали от члена Совета Федерации от Псковской области Натальи Мельниковой и депутата Псковского областного Собрания Ирины Толмачевой. Сердечную благодарность и безграничное уважение мы адресуем поколению победителей и его представителям – почетным гражданам Псковского района Зинаиде Касьяновой и Евгении Назаретской.

Глава отметила, что одним из примеров самоотверженного труда на благо родной страны является Герой социалистического труда, талантливый руководитель Григорий Гецентов, который на протяжении 20 лет успешно возглавлял совхоз «Победа» Псковского района, сделав его одним из лучших хозяйств Советского Союза. Грант его имени администрация ежегодно вручает трудовым коллективам. В этом году его обладателем стал «ПсковАгроИнвест».

В ходе мероприятия чествовали молодые семьи Псковского района - Константина и Ксению Ильиных, Алексея и Наталью Афанасьевых. Трудовую династию трудовую династию Сергеевых – Валерия и Андрея.

Многодетной семье, олицетворяющей верность долгу и служению Отечеству, вручили медали «За любовь и верность» - Михаилу (участник СВО) и Ольге Папиным.

Медали «50 лет совместной жизни» удостоены, от имени губернатора Псковской области вручены:

Дмитриевым Владимиру и Людмиле,

Шелудяковым Борису и Ирине,

Шестопаловым Виктору и Евгении,

Безродновым Евгению и Людмиле,

Ивановым Александру и Татьяне,

Будниковым Владимиру и Татьяне,

Беззубовым Геннадию и Елизавете.

Также благодарственными письмами отмечены главы сельских поселений района, которые, по словам Натальи Федорова «ежедневно и терпеливо решают сложные задач»

«Уважаемые друзья! От души поздравляю вас с 98-й годовщиной образования Псковского района! Мира и благополучия, профессиональных успехов, доброго здоровья вам и вашим близким!» - заключила глава района.