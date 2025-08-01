Общество

Энергетики готовятся к ухудшению погоды в Псковской области

Энергетики продолжают восстанавливать опоры ЛЭП и готовятся к ухудшению погоды в регионах Северо-Запада. Об этом сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Россети Северо-Запад/ Telegram-канал

Процесс восстановления занимает много времени. Шторм ломает бетонную опору за минуту, а чтобы установить новую нужно несколько часов.

«Восстанавливаем сеть и готовимся к ухудшению погоды: в ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионах Северо-Запада грозы, ливни и шквалистый ветер», - написали в Telegram-канале.

Напомним, что завтра, 2 августа, на территории Псковской области в большинстве районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.