Общество

Миллион рублей может получить псковская молодёжь на реализацию проектов

Росмолодежь открыла прием заявок на второй сезон грантового конкурса. В конкурсе 19 номинаций. Участвовать могут молодые люди из всех регионов России от 14 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

На конкурс можно подать проекты, направленные на борьбу с экстремизмом и терроризмом среди молодежи, экологическое просвещение и охрану окружающей среды, развитие студенческих сообществ, спорта, цифровых технологий и другие. Также в этом году открыта номинация в честь празднования 80-летия атомной отрасли в России.

Каждый участник может подать одну заявку с одним проектом. Рекомендуемый срок реализации инициатив – с декабря 2025 по ноябрь 2026 года.

Чтобы подать заявку, необходимо до 15 сентября зарегистрировать свой проект на платформе ФГАИС «Молодёжь России».