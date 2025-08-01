Общество

Наталья Федорова: Межмуниципальное сотрудничество - эффективный инструмент развития территории

Значимые места Псковского района посетили представители Тосненского района Ленинградской области, муниципального округа «Семеновский» города Санкт-Петербурга и Беларуси сегодня, 1 августа. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

«Межмуниципальное сотрудничество – проверенный годами, эффективный и надежный инструмент развития территории. У Псковского района много добрых друзей, с которыми мы выстраиваем взаимодействие в самых разных сферах и направлениях. Мы перенимаем друг у друга интересные идеи и успешный опыт, делимся наработками, обмениваемся контактами и строим план на будущее», - отметила она.

На день образования Псковского района были приглашены представители из Тосненского района Ленинградской области и муниципального округа «Семеновский» города Санкт-Петербурга, а также Беларуси: Полоцкого, Бешенковичского, Могилевского, Россопского, Верхнедвинского и Браславского районов. Им показали часть основных точек роста Псковского района.

Делегация стартовала со знакового места-символа муниципалитета в – памятника Александру Невскому и дружине на горе Соколиха. Неподалеку, в деревне Хотицы, они посетили новый жилой комплекс, который находится на этапе строительства по самым современным стандартам. С комплексным развитием территории помогает регион и федерация, выделяя средства на создание инженерной инфраструктуры.

«Часть производственных предприятий, работающих на территории Псковского района, базируются на площадке ОЭЗ «Моглино»: наибольшие впечатления на коллег произвели искусственные алмазы, производимые компанией «Синтез Технолоджи»», - рассказала Наталья Федорова.

В Родинском доме культуры гостям показали, как работает национальный проект «Культура», давая вторую жизнь сельским клубам. Также они посетили Выбуты – место памяти и место силы не только Псковского района, но всего региона. Наталья Федорова отметила, что здесь своя, сакральная атмосфера: духовность, культура и национальная идентичность.

«В процессе общения было много обсуждений и интересных идей. Уверена, такой формат позволит нам найти новые точки развития наших партнерских взаимоотношений!» - заключила она.