Общество

Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за лечение

Россияне могут получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Как пояснил эксперт, получить вычет можно за оплату своего лечения, а также родителей, детей, супруга/супруги. Кроме того, вернуть средства можно за покупку лекарств и страховые взносы по полису ДМС.

Максимальный совокупный размер учитываемых расходов (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение) составляет 150 000 рублей. Если гражданин потратил эту сумму, то вернуть он сможет 19 500 рублей, пишет «Прайм».

«Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России», — указал Балынин.

Чтобы получить налоговый вычет за покупку лекарств, необходимо предоставить рецепт от врача и чек об оплате.

Для налогового вычета по расходам на приобретение полиса ДМС необходим чек и договор, либо полис.