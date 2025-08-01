Общество

Мошенники могут использовать «Госуслуги» для оформления налогового вычета - МВД

Мошенники могут использовать «Госуслуги» жертвы для оформления налогового вычета на собственный счет, сообщается в материалах МВД.

«Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег», - говорится в материалах.

Кроме того, заполучив аккаунт «Госуслуг», мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории, сведениям о недвижимости. С такой информацией мошенники могут звонить под видом представителей разных структур, выманивая деньги.

В ведомстве отметили, что сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву инициировать контакт тревожными сообщениями о якобы взломе «Госуслуг», пишет РИА Новости.

«"Госуслуги" никогда не направляют такую информацию в СМС и мессенджерах», - заключается в материалах.