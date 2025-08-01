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С Днём Воздушно-десантных войск России поздравил десантников и ветеранов ВДВ спикер Собрания

Сегодня представители легендарной «крылатой пехоты», в том числе, бойцы нашей «псковской» прославленной 76-й дивизии, находясь на линии фронта, демонстрируют отвагу и готовность идти до конца ради защиты национальных интересов России, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, поздравляю военнослужащих с Днем ВДВ.

«Уважаемые воины-десантники! Уважаемые ветераны Воздушно-десантных войск! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск России! Многолетняя история ВДВ отмечена ратными победами, примерами невероятной храбрости и настоящего братства, рождённого на полях сражений. Выполняя самые сложные задачи там, куда направляет Родина, солдаты и офицеры ВДВ доказывали свою преданность присяге, боевым товарищам и Отечеству», - сказал Александр Котов.

Во все времена десантников отличали высочайший профессионализм, бесстрашие и сплочённость. Сегодня представители легендарной «крылатой пехоты», в том числе, бойцы нашей «псковской» прославленной 76-й дивизии, находясь на линии фронта, демонстрируют отвагу и готовность идти до конца ради защиты национальных интересов России, подчеркнул председатель.

«Мы гордимся воинами, которые сделали служение Родине своим призванием. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за страну! Слава бесстрашным защитникам великой России! Слава ВДВ!» - заключил Александр Котов.