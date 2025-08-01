Общество

Памяти «дяди Васи»

2 августа в Великих Луках состоялись торжественно-траурные мероприятия, приуроченные к 95-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. В этот знаменательный день в городе открыли бюст Героя Советского Союза легендарного генерала Василия Маргелова, которого называют «десантником № 1». Монумент установили в Аллее памяти десантников 6-й роты, где по случаю праздничного события собрались военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил, великолучане и гости города. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Символ признательности

Мероприятия, посвящённые Дню ВДВ, стартовали 11:00 в сквере Воинской славы с торжественной церемонии возложения цветов и венков к памятному знаку в честь великолучан, погибших в горячих точках. Представители городской и областной властей, Великолукской городской Думы и Псковского областного Собрания депутатов, ветеранских и общественных организаций, фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, почётные гости, военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск почтили память павших воинов минутой молчания, которую предварил звон колокола.

Следующей точкой праздничных мероприятий стала Аллея памяти десантников 6-й роты, где состоялось самое знаменательное событие дня. На территории, прилегающей к Братскому кладбищу воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, рядом с бюстом бойца героической 6-й парашютно-десантной роты, великолучанина Сергея Шикова был торжественно открыт бюст Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова.

Василий Филиппович Маргелов прошёл путь от простого рабочего до командующего Воздушно-десантными войсками. Именно под его руководством ВДВ стали элитой армии, были созданы специальные боевые машины десанта, разработаны новые системы парашютов, а десантники получили возможность молниеносного вступления в бой.

Бюст легендарного командующего передан в дар городу Великие Луки от всероссийского проекта «Аллея Российской Славы», автором которого является Михаил Сердюков.

Почётное право открыть монумент было предоставлено воспитанникам великолукского военно-спортивного патриотического клуба, названного в честь Василия Маргелова. В честь исторического события прозвучал воинский салют, после чего в память о всех воинах, которые являются примером беззаветного служения Отечества, была объявлена минута молчания.

Участников митинга поприветствовала первый заместитель главы города Светлана Степанова. Она напомнила, что под командованием Василия Маргелова более 20 лет происходило становление и развитие Воздушно-десантных войск, которые стали одним из самых мобильных и боеспособных подразделений в структуре Вооруженных Сил, завоевали славу и любовь народа. В 20-летнем возрасте Василий Филиппович был призван в ряды Красной Армии и навсегда связал свою жизнь с военной службой. Во время Великой Отечественной войны был командиром стрелкового полка народного ополчения Ленинградского фронта, командиром лыжного полка моряков, начальником штаба, заместителем командира стрелковой дивизии. В 1944-м году в качестве командира стрелковой дивизии украинского фронта был удостоен высокого звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра и освобождение Херсона. Был участником парада в Москве.

«Всю историю существования Воздушно-десантных войск воины-десантники неизменно проявляют доблесть и самоотверженность при выполнении поставленных задач. Мы, великолучане, помним о героизме нашего земляка рядового Сергея Шикова, о подвиге бойцов легендарной 6-й роты. Сегодняшнее событие является не только данью уважения к личности Василия Филипповича Маргелова, но и символом глубокой признательности к воинам-десантникам и ветеранам, которые служат и живут под девизом «Никто, кроме нас!» - подчеркнула Светлана Степанова.

От имени главы Великих Лук Николая Козловского она поблагодарила ветеранов Воздушно-десантных войск, которые сегодня принимают активное участие в жизни города, вносят значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, а также выразила признательность и пожелала дальнейших успехов в выполнении боевых задач десантникам, сегодня исполняющим свой служебный долг.

Также к собравшимся обратился глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев: «Десантники часто называют ВДВ «войсками дяди Васи», потому что Василий Филиппович вывел Воздушно-десантные войска в рамки высокоэффективных и наиболее маневренных в нашей стране. Свою боеготовность, решительность, слаженность и стойкость воины-десантники не раз показывали при выполнении боевых задач, храбро сражались за свободу Родины и ее интересы, с честью выполняли интернациональный долг в горячих точках нашей планеты и противостояли вооруженным террористам. Сегодня военнослужащие ВДВ совершают подвиги в зоне проведения специальной военной операции, отважно защищают безопасность России. Сердечно благодарю всех воинов-десантников за доблесть и истинное мужество при исполнении служебного долга. Выражаю признательность ветеранам ВДВ, которые являются истинными патриотами России и вносят большой вклад в развитие страны, нашего региона и города Великие Луки. Благодарю ветеранов за активную работу с молодежью, воспитание подрастающего поколения великолучан в духе патриотизма и преданности Отечеству».

Андрей Беляев добавил, что открытие бюста Василия Филипповича Маргелова в Аллее памяти десантников героической 6-й роты стало возможным благодаря реализации проекта ТОС «Северный» и высокому патриотизму жителей города воинской славы Великие Луки. Глава администрации пожелал ветеранам и действующим военнослужащим ВДВ, великолучанам и гостям города крепкого здоровья, исполнения намеченных планов, благополучия, добра и мирного неба над головой.

Слава ВДВ!

На митинге также присутствовали представители региональной исполнительной и законодательной власти, различных общественных организаций, областного отделения Российского военно-исторического общества.

Приветственный адрес председателя Псковского областного Собрания Александра Котова зачитал депутат регионального парламента Андрей Козлов: «Многолетняя история ВДВ отмечена ратными победами, примерами невероятной храбрости и настоящего братства, рожденного на полях сражений. Выполняя самые сложные задачи там, куда направляет Родина, солдаты и офицеры ВДВ доказывают свою преданность присяге, боевым товарищам и Отечеству. Во все времена десантников отличали высочайший профессионализм, бесстрашие и сплоченность. И сегодня представители легендарной «Крылатой пехоты» демонстрируют отвагу и готовность идти до конца ради защиты национальных интересов России. В их числе и уроженцы Великих Лук, которые, находясь на линии фронта, продолжают славные боевые традиции Воздушно-десантных войск. Мы гордимся воинами, которые сделали служение Родине своим призванием, мы чтим память тех, кто отдал жизнь за страну. Слава бесстрашным защитникам Великой России. Слава ВДВ!»

Начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов передал поздравления от губернатора Михаила Ведерникова. «Крылатая пехота решала, решает и, уверен, будет решать все задачи, которые ставит перед ней руководство страны. Афганистан, Чечня, Грузия, Крым - это наиболее яркие, знаменательные, героические события в жизни и развитии ВДВ. Сколько ещё будет? Неизвестно. Но уверенность в том, что вы (бывших десантников не бывает) и ваши последователи, все, кто сейчас носит тельняшку и стоит в строю, выполнят все задачи, которые поставит перед ними Родина. Благодарю вас за службу, здоровья, успехов в том деле, которое вы поддерживаете», - обратился к ветеранам и военнослужащим Юрий Грязнов. Он выразил надежду, что бюст Василия Маргелова в Великих Луках станет местом сосредоточения, притяжения людей в беретах и тельняшках.

Приветственный адрес от имени руководителя регионального филиала «Защитники отечества» Надежды Васильевой зачитала её заместитель Лидия Герасимова: «Это знаменательное событие – символ глубокой благодарности и вечной памяти, дань уважения человеку, чьё имя навсегда вписано золотыми буквами не только в историю войск, но и в историю нашей великой Родины. Это напоминание о его заветах, о мужестве, чести, отваге, верности долгу и братской взаимовыручке - ценностях, которые сегодня являются нерушимым фундаментом «Крылатой гвардии». Пусть этот бюст станет ещё одним местом силы, символом несгибаемого духа и вечным напоминанием для нынешних и будущих поколений о том, что значит быть десантником, о том, что «Никто, кроме нас!» - это не просто слова, это жизнь. Вечная слава героям! Слава ВДВ!»

Обряд освящения монумента совершил руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии священник Дмитрий Ласкин. Перед этим он поделился своими открытиями, которые пришли во время изучения личности Василия Маргелова на основе информации в открытых источниках.

«Во-первых, я пришел к выводу, что каждый отец, у которого есть сын, обязательно должен сам знать биографию Василия Филипповича и сделать так, чтобы его дети, особенно парни, хорошо знали, кто такой Маргелов. Точно так же, как они должны знать, кто такой Александр Невский. Второе, что мне открылось: каждый русский десантник должен быть православным христианином, потому что в биографии Маргелова есть событие с «Кентавром», где он, можно сказать, жертвует своим сыном, посылает его для спасения человечества, что аналогично сути и основе христианства. И третье. Часто люди хотят сбросить с себя ответственность и думают, что они от этого будут себя чувствовать лучше - это ошибочное мнение. Василий Филиппович Маргелов - это яркий пример человека, который не сбрасывал ответственность, а, наоборот, принимал, и в течение жизни её становилось всё больше и больше», - отметил священник.

Он также напомнил, что генерал был человеком, который неоднократно жертвовал собой, шел на всевозможные риски, дерзал - настолько была сильна его любовь к Отечеству и братьям-десантникам. А в Евангелии говорится: «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя». В связи с чем руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии пожелал всем собравшимся, чтобы у них присутствовала хорошая, правильная дерзость во славу Отечества и во спасение ближних, после чего отслужил литию в память о Маргелове и всех его соратниках, воинах, погребенных на братском кладбище.

От прошлых поколений к будущим

Затем перед собравшимися выступил военный комиссар города Великие Луки Великолуского, Куньинского, Новосокольнического округов Виталий Кулаченков: «Василий Филиппович – человек, чьё именно навсегда вписано в историю не только Воздушно-десантных войск, но и всей России. Его девиз «Никто кроме нас» стал кредо для тысяч десантников. Под его руководством Воздушно-десантные войска превратились в элиту армии, способную выполнить любую задачу, преодолеть любые трудности. Мы открываем этот бюст не просто как памятник, а как напоминание о величии подвига, о преданности Родине и о тех принципах, которые Маргелов заложил в основу Воздушно-десантных войск – честь, отвага, братство и верность долгу. Пусть каждый, кто проходит мимо, вспомнит, какой ценой достигаются мир и свобода, какой пример нам оставил «десантный батя». Сегодня Воздушные десантные войска – это продолжатели традиций, заложенных Маргеловым. Где бы ни служили «голубые береты», они знают: их дело защищать, их честь безупречна, их слава вечна».

Руководитель филиала Ассоциации ветеранов специальной военной операции в городе Великие Луки Алексей Фомичев обратил внимание, что легендарной можно назвать не только фамилию Маргелов, но и Шаманов (Владимир Анатольевич - генерал-лейтенант, депутат Государственной Думы, Герой РФ — прим. ред), Наумец (Алексей Васильевич - генерал-майор, сенатор от Псковской области в Совете Федерации России).

«Это три фамилии, которые славили и славят до сих пор ВДВ. Всех с праздником!» - поздравил Алексей Фомичев участников митинга, вместе с которыми произнёс слова Героя Советского Союза: «Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай».

Председатель региональной общественной организации «Союз десантников Псковской области» Алексей Скачков также поздравил собравшихся с 95-й годовщиной со дня основания «Крылатой пехоты»: «Десантники являются символом мужества, стойкости и верности воинскому долгу. Поколение за поколением десантура подтверждает свою высокую боеготовность, способность решать самые сложные боевые задачи и оставаться примером патриотизма и героизма нашей Родины. Сегодня мы вспоминаем славные страницы истории, отмечаем вклад каждого солдата и офицера в укрепление обороноспособности нашей страны. Выражаю искреннюю благодарность каждому участнику боевых действий, каждому ветерану, чья жизнь связана с небом и землей. Пусть наш девиз «Никто, кроме нас!» вдохновляет новые поколения защитников Отечества, укрепляет дух единства, братства среди всех представителей десанта. От всего сердца желаю всем десантникам и членам их семей, ветеранам Воздушно-десантных войск крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мирного неба, успехов и новых достижений в благородном деле служения нашей великой Родине».

От лица молодого поколения к участникам митинга обратился Даниил Иванов - курсант первого курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, выпускник великолукского военно-спортивного патриотического клуба, который назван в честь Героя Советского Союза.

«С 1930 года десант выполняет любые задачи в любое время и в любом месте. За это мы обязаны нашему легендарному командующему Василию Филипповичу Маргелову, как называют его десантники, «бате», мы помним и уважаем его. Молодое поколение учится на ваших подвигах, учится на подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Афганистана, Чечни, Грузии, Сирии и теперь СВО. Сейчас наши ребята принимают участие в специальной военной операции, я хочу пожелать им, чтобы они как можно быстрее победили и вернулись домой живыми. А вам желаю крепкого десантного здоровья, счастья и мирного неба над головой. Слава России воздушно-десантным войскам!» - сказал Даниил Иванов.

В завершение присутствующие официальные лица, представители общественных организаций, «Волонтеры Победы», молодежь и обучающиеся образовательных учреждений города Великие Луки, военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск, представители трудовых коллективов и другие участники митинга возложили цветы и венки к бюстам Василия Маргелова и гвардии рядового легендарной 6-й роты Сергея Шикова.

Завершающим пунктом программы, посвящённой 95-летию ВДВ, стал праздничный концерт, который состоялся на Летней эстраде в парке «Петровский».

Благодаря генералу армии Василию Маргелову Воздушно-десантные войска стали настоящей армейской элитой, мобильной, мощной силой, с которой считаются во всем мире. Открытие его бюста в Великих Луках - это символ памяти и уважения к человеку, который сделал ВДВ образцом мужества и профессионализма, а также дань признательности ко всем, кто защищал и продолжает защищать Отечество.

Ульяна Лаблюк