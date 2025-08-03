Общество

Инсулиновые помпы начали устанавливать в детской областной больнице в Пскове

Инсулиновые помпы начали устанавливать в Детской областной клинической больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фотографии: министерство здравоохранения Псковской области

Установка инсулиновой помпы — процедура, при которой электронное устройство вводит инсулин в организм пациента с сахарным диабетом, заменяя многократные ежедневные инъекции.

Помпа состоит из трёх элементов: основное устройство (работает как насос, вводит дозы инсулина по заранее выполненным настройкам); резервуар с запасом инсулина на 2–3 суток; инфузионный набор из тонкой пластиковой трубки, по которой подаётся инсулин, и тонкой иглы или канюли, через которую он вводится под кожу.

Чтобы помочь пациенту с диабетом жить полноценной жизнью, важно не только создание передовых технологий, но также и их знания. На протяжении четырех часов доктор рассказывал и показывал правильность применения помпы и установки сенсоров, рассказали в министерстве.





Ранее инсулиновые помпы устанавливались за пределами региона в Санкт-Петербурге, теперь это можно сделать, не покидая Псковскую область.

Также на базе Детской областной клинической больницы работает Школа сахарного диабета.