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Общество

Не будет лишним

04.08.2025 15:34|ПсковКомментариев: 0

В России опубликовали новую статистику: в ближайшие годы из-за уменьшения количества поступающих в школу детей «лишними» могут остаться тысячи учителей. Это связано с демографической ямой, которая возникла в конце 1990-х годов. Эксперты прогнозируют, что в новом учебном году в начальной школе будет учиться на 347 тысяч учеников меньше, чем в прошлом. Из-за этого невостребованными могут оказаться почти 17 тысяч педагогов. Псковская Лента Новостей узнала, характерны ли такие тенденции для нашего региона и может ли смениться дефицит педагогических кадров на их переизбыток.

 

Смотреть вперед

«В пределах нашей страны демографическая проблема, действительно, зафиксирована и она в ближайшие годы будет высвечиваться в сфере образования», - считает директор гимназии №29 Пскова Елена Синева.

Однако в образовательном учреждении, которым она руководит, в наступающем учебном году первоклашек будет много, а соответственно о «лишних» педагогах не может идти и речи.

«На сегодняшний день могу комментировать ситуацию по нашей образовательной организации. Для гимназии №29 города Пскова проблема отсутствия детей в 1 классе не характерна. Согласно федеральному законодательству мы приняли на обучение детей, имеющих первостепенное право. В итоге открываем три первых класса, как и планировали ранее», - рассказала она.

По словам Елены Синевой, численность обучающихся в классах начального, основного, среднего образования соответствует СанПин. «Нагрузка учителей на новый учебный год остаётся прежней. Существующие вакансии стараемся закрыть в летний период, чтобы дети получали качественное образование», - сообщила директор гимназии.

Однако, предупредила она: если смотреть вперёд, то можно прогнозировать, что постепенно последствия демографической ямы будут ощущаться в каждой школе. «Поэтому уже сейчас обсуждается эта проблема и идёт поиск решений Министерством просвещения РФ, региональными исполнительными органами, в том числе и возможность переподготовки педагогических кадров для того, чтобы не потерять интеллектуальную элиту общества», - подчеркнула она.

Баланс восстановится

В ближайшие годы ожидает уменьшения количества поступающих в школу детей и ее коллега — Ольга Замирская, директор псковской гимназии №28. Однако, пока, по ее словам, образовательное учреждение еще не ощутило это на себе.

«Конечно, по статистике Росстата, в нашей области с каждым годом деток все меньше и меньше. Но эту «яму» мы ощутим чуть позже», - полагает она.

Кроме того, Ольга Замирская отметила, что в новых школах на места в первых классах обычно большой спрос. «Наша гимназия с дефицитом учащихся не столкнулась. Во-первых, детей мы набрали по максимуму в первый класс, и большое количество желающих еще осталось. в резервной очереди более 60 детей: а должно быть два класса по 26 человек. Дефицита нет однозначно. Это приятный момент: мы востребованы. И, наверное, не столкнемся пока с нехваткой учеников», - сказала она.

Однако, по ее прогнозам, количество детей, поступающих в начальную школу, уменьшится — причем уже в ближайшие годы.

Что касается возможной невостребованности учителей, Ольга Замирская обратила внимание на тот факт, что средний возраст педагогов в области — 52 года. «В 55, 56, 57 лет многие уходят из профессии. Об этом говорят и данные статистики, и информация по нашей школе и другим учреждениям образования в Пскове. Поэтому деток будет меньше, но и учителей будет меньше в разы», - заметила она.

Кроме того, по словам Ольги Замирской, детей меньше будет в начальной школе, тогда как в среднем звене и в старших классах по-прежнему сохранится достаточное количество учеников. «Поэтому всегда будет востребованность в педагогических работниках. Я не думаю, что возникнет какой-то коллапс. Такого просто не может быть», - сказала она.

Тем более, дефицит педагогических кадров в регионе сохраняется. Это опять же в меньшей степени это касается новых школ. «У нас все немного по-другому. Кто-то в новый коллектив хочет, кто-то - работать близко к дому, у кого-то ребенок в нашу школу идет. У всех разные причины. Но в целом набирая коллектив, могу сказать, что уже 14 молодых педагогов ждут, когда мы зайдем в новую школу. Это очень много. С 1 сентября у нас в коллективе будет 35% молодых специалистов. В прошлом году было 19% от общего количества, а в позапрошлом - 8. То есть приличный рост», - сказала она. И добавила, что, возможно, даже хорошо, что зарплата невысокая, потому что «молодёжь идёт та, которая заинтересована не только получить выплаты, а поработать и получить опыт». «Пришли такие звездочки, с которыми приятно и общаться, и работать. И пока еще их есть кому учить, наставников много», - отметила Ольга Замирская.

«Я позитивно настроена», - заключила она.

Для Пскова не характерно

С тем, что проблема «лишних учителей» региону не грозит согласился и начальник Управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев. «Для Пскова это в принципе не характерно. Ситуация с учетом того, что мы можем прогнозировать, исходя из количества детей по возрастам в дошкольных учреждениях, стабильная - последние пять лет численность учащихся остается примерно на одном уровне. При 28 тысячах обучающихся у нас их количество движется то в одну, то в другую сторону в пределах 100 человек. По сути это можно считать статистической погрешностью», - сказал он.

Количество учащихся в классах — в разных школах разное. Также различно и число классов в параллелях. Есть школы, где два первых класса, а есть школы, где восемь и более. Все зависит от размера учебного заведения. «Среднюю наполняемость отсчитать очень сложно, но это примерно 25 человек», - сказал он.

И по-прежнему школам не хватает кадров. «Переизбытка учителей начальной школы нет — есть потребность», - сказал Геннадий Иойлев.

Решением кадровой проблемы управление образования занимается постоянно. Причем, это касается не только учителей начальной школы, а в принципе учителей всех специальностей. «Приведу пример. В 2023 году в наши учреждения трудоустроились 63 молодых специалиста, в 2024-м— 59. Надеемся на приток молодежи в этом году. На сегодняшнюю минуту этих данных нет, но мы готовы принимать молодых специалистов и всех желающих с соответствующим уровнем образования работать в нашей сфере», - отметил он.

По его словам, в Пскове проводится целый комплекс профессиональных мероприятий для личностного роста и развития. Самые яркие - это конкурсы профессионального мастерства. Например, конкурс «Педагогический дебют», в котором участвуют педагогические работники со стажем до трёх лет. «Ребятам это интересно, и мы с удовольствием отмечаем, что они очень хорошо развиваются в рамках и подготовки, и работы в этих конкурсах. Это и методические мастерские, и мастер-классы - целый набор инструментария, который даёт возможность нашим учителям развиваться», - отметил руководитель управления образования.

Также не менее важна для решения кадрового вопроса и финансовая составляющая: «Во-первых, это социальная поддержка со стороны региона - так называемые «подъемные», определенная сумма, которую получает молодой педагог, помимо заработной платы. Плюс в конкурсах, благодаря поддержке главы города, тоже очень внушительный призовой фонд. Также главой города принято решение о предоставлении жилья в социальный найм для тех, у кого нет собственной квартиры. Целый спектр поддержки присутствует».

По словам Геннадия Иойлева, в школах города есть потребность в большом количестве педагогов различных педагогических специальностей. «В первую очередь, это учителя начальных классов, математики, русского языка, иностранных языков, истории, естественно-научного цикла. Мы очень активно всех приглашаем. Буквально совсем недавно наши коллеги участвовали в ярмарке вакансий. Мы очень активно работаем с целевым зачислением на педагогические специальности в различные учебные заведения, с порталом «Работа в России». Пытаемся использовать все возможности для того, чтобы добиться результата», - сказал он.

Также возможно и переобучение. «У нас есть Институт повышения квалификации работников образования. Мы туда направляем наших специалистов, и учреждения направляют. Переучиваем и готовим»,- отметил Геннадий Иойлев.

Если подводить итог сказанному выше, то несмотря на демографические проблемы в регионе, псковские учителя могут не опасаться безработицы. Школам все еще нужны педагоги. Поэтому в ближайшее время учителя останутся востребованными и совсем не «лишними».

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #школа #кадры
Источник: Псковская Лента Новостей
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