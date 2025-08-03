Общество

Роспотребнадзор открывает «горячую линию» для родителей к началу учебного года

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» для родителей к началу учебного года. Получить консультацию по актуальным вопросам можно с 4 августа до 4 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о детской одежде, обуви, игрушках, канцелярии, питании, действующих нормативных требованиях.

Звонки принимают круглосуточно по бесплатному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43. Или с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам в городе Пскове: (8112) 62-24-77, (8112) 62-25-03.

Консультативный центр для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области: 8(8112) 66-21-16, (8112) 66-83-894.

Советы по выбору школьной формы, ранцев, а также рекомендации по организации рабочего места и соблюдения режима дня школьников можно найти на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Псковской области.