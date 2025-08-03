Общество

13 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

С 28 июля по 3 августа сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 54 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Росгвардейцы выявили 8 административных правонарушения, 7 в области оборота оружия, 1 в области частной охранной деятельности. Из оборота изъяли 13 единиц оружия и более 400 боеприпасов.

В Росгвардии напомнили, что согласно действующего законодательства владельцы гражданского оружия могут передать оружие для использования в специальной военной операции. Наиболее востребованным для нужд специальной военной операции является огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 12 калибра.

Передаваемое оружие должно быть в технически исправном состоянии. Если намерение о передачи оружия выражают владельцы, у которых истекли сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия, они освобождаются от административной ответственности за несвоевременное обращение для его регистрации или перерегистрации.