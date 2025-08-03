Общество

Пушкиногорец оплатил почти 350 тысяч рублей долгов для вступления в наследство

Судебные приставы заставили 31-летнего жителя Пушкинских Гор погасить долги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области, в отношении мужчины в отделении судебных приставов Пушкиногорского, Бежаницкого и Новоржевского районов на исполнении находилось восемь исполнительных производств на общую сумму 346 тысяч рублей.

Мужчина задолжал по штрафам ГИБДД, кредитам, а также за неуплату взносов на капитальный ремонт.

Для вступления в наследство ему необходимо было оформить имущество, однако на него был наложен запрет на регистрационные действия из-за долгов прежнего хозяина. Судебный пристав-исполнитель разъяснил, что для оформления наследства необходимо полностью погасить задолженность.

В результате мужчина оплатил всю сумму долга по восьми исполнительным производствам, а сотрудник ведомства вынес постановление об отмене ограничений, мешавших вступлению в наследство. Вся сумма поступила на депозитный счет ведомства, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.