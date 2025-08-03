Общество

Три свалки выявили на сельхозугодьях Великолукского района

В июле государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел проверку на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 76,9 га, расположенном в СП «Лычевская волость» Великолукского района, и выявил нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам выездного обследования государственный инспектор ведомства установил, что на участке присутствует зарастание древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью. Также на территории сельхозугодий зафиксировали три свалки отходов производства и потребления на общей площади 0,01 га.

Признаков проведения обязательных мероприятий, направленных на воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения посредством проведения мелиоративных и иных мероприятий, а также выращивания сельскохозяйственных культур на земельном участке сельскохозяйственного назначения на момент осмотра не зафиксировано.

Согласно сведениям ППК «Роскадастр» по Псковской области, данный земельный участок сельскохозяйственного назначения включает в свой состав сельскохозяйственные угодья – пашню, сенокос, пастбище, имеющие приоритет в использовании и подлежащие особой охране на основании части 1 статьи 79 Земельного кодекса РФ.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия должностное лицо ведомства возбудило дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Собственнику земельного участка выдали новое предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, исполнение которого находится на контроле управления Россельхознадзора.