Общество

Представители псковского отделения «Деловой России» посетили центральный офис объединения

Представители псковского отделения «Деловой России» — председатель Дмитрий Мельников и команда исполнительной дирекции — посетили центральный офис Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В деловой и дружеской атмосфере обсудили важнейшие цели и планы организации на ближайшие месяцы и перспективу, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении «Деловой России».

Фотографии: региональное отделение «Деловой России»

Итогом встречи стало официальное подписание модульного плана работы отделения. Свои подписи поставили Дмитрий Мельников и заместитель председателя, руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян.





Такое взаимодействие открывает новые возможности для координации усилий между региональным отделением и федеральным офисом, укрепляет позиции отделения, как объединения активных предпринимателей, нацеленных на развитие регионального сектора экономики, защиты бизнеса и поддержку инициатив в Псковском регионе, отметили в отделении «Деловой России».





«Мы уверены, что совместная работа и обмен опытом помогут реализовать амбициозные проекты и сделают вклад в улучшение делового климата и инвестиционной привлекательности региона и страны в целом», - добавили в региональном отделении.