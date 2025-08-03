Общество

Вырубка деревьев на улице Некрасова в Пскове запланирована на участке до Советской

Вырубка деревьев на улице Некрасова запланирована до улицы Советской. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница».

«Будем уточнять, какое количество деревьев там засохло. Запланирована замена асфальто-бетонного покрытия и тротуара. Ныне существующая зеленая зона недостаточно широкая. Она порядка 80 см, и бортовой камень проходит в непосредственной близости от стволов деревьев. Комиссия осуществила оценку. Выявлено 13 деревьев, требующих первоочередного удаления», - сообщил Алексей Саенко.

Он подчеркнул, что на данном участке улицы компетентная комиссия составила и проработала план по компенсационной высадке деревьев.

Смотрите также Фотофакт: На улице Некрасова в Пскове вырубили деревья

Напомним, продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года. В связи с ремонтом на улице Некрасова до 15 сентября ввели одностороннее движение.