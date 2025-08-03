Общество

Порядка 30 деревьев высадят на улице Некрасова в Пскове

Около 30 деревьев высадят на улице Некрасова в Пскове в рамках компенсационных посадок. Об этом сообщил заместитель главы администрации областного центра Алексей Саенко в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница».

«На данный момент запланирована высадка на улице Некрасова и в округе порядка 30 деревьев. Речь идет о размещении саженцев на озелененных территориях, которые определены специалистами между зданиями от Некрасова, 26. Размещение деревьев в непосредственной близости от проезжей части и там, где инженерные сети пролегают, не будем производить», - сказал Алексей Саенко.

Он подчеркнул, что высадка должна осуществляться с учетом множества факторов.

«Высадка зеленых насаждений должна быть в соответствии с требованиями, в том числе с учетом охранных зон. Почему, удалив дерево, на его месте не возникает новое? Есть несколько аспектов. Высадка осуществляется при определенных погодных и временных условиях — осень или весна, в основном», - заключил Алексей Саенко.