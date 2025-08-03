Освящение памятника княгине Ольге в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Освящение памятника княгине Ольге у псковского аэропорта состоялось в Пскове 5 августа.
В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин и другие гости. Автором памятника является известный российский скульптор, член Московского союза художников Виталий Шанов.
Подробнее об открытии памятника княгине — в фоторепортаже Андрея Николаева.